МЗС України радить евакуюватися з Ізраїлю та Ірану через загострення безпеки

Як повідомляється на офіційному сайті МЗС України

У зв’язку з різким погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході, Міністерство закордонних справ України настійно рекомендує всім громадянам України, які перебувають на території Ізраїлю та Ірану, терміново залишити ці країни до стабілізації обстановки.

Посольства України в Ізраїлі та Ірані активно формують списки для евакуації та розробляють можливі маршрути для виїзду громадян. Цю інформацію оприлюднено на офіційних ресурсах МЗС та посольств.

Дипломати закликають українців, які залишилися в цих країнах, бути уважними, слідкувати за повідомленнями місцевих органів, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися заходів безпеки. Важливо завжди мати при собі документи, що підтверджують особу.

Деталі про можливі шляхи евакуації можна знайти на інформаційних ресурсах посольств України в Ізраїлі та Ірані.

Громадянам, які перебувають в Ізраїлі, рекомендується уважно стежити за офіційними повідомленнями Командування тилу Ізраїлю (Pikud HaOref), де публікуються оновлення щодо ракетних загроз, укриттів та зон небезпеки. Людям радять уникати поїздок без нагальної потреби та не перебувати в місцях скупчення людей.

“Посольство України в Державі Ізраїль очікує від ізраїльської сторони відповідних безпекових умов для можливості організованого виїзду громадян України. Наразі Посольство не здійснює організованих зборів чи супроводу колон автотранспорту, аби не наражати українських громадян на додаткову небезпеку у зв’язку з ракетною загрозою.” – Посольство України в Ізраїлі

Дипломати також надали інформацію про можливі маршрути виїзду. Якщо громадяни терміново потребують виїзду з Ізраїлю, вони можуть скористатися наземними маршрутами:

КПП “Шейх Хуссейн” (Jordan River Crossing) – автомобільний (є спеціальний шатл).

КПП “Ейлат – Таба” (Ізраїль – Єгипет) – пішохідний.

Важливо заздалегідь перевіряти графіки роботи КПП через безпекову ситуацію.

“Переходи розташовані у південних та східних прикордонних зонах, де може бути підвищена небезпека, а також важкі кліматичні умови. У зоні переходів можливі обстріли, затори, закриття без попередження. Посольство не може гарантувати успішний перехід в умовах діючого в Ізраїлі режиму надзвичайної ситуації та постійної ракетної загрози.” – Посольство України в Ізраїлі

У зв’язку з ускладненням безпекової ситуації в Ірані, Посольство України в Ірані рекомендує громадянам, які планують виїзд, обирати маршрути через визначені пункти перетину кордону, зокрема:

прикордонний перехід з Вірменією – Нордуз/Агарак;

прикордонний перехід з Туреччиною – Базарган/Сероу.

Необхідно мати при собі такі документи:

діючий закордонний паспорт громадянина України;

документи на дітей (свідоцтва про народження, дозвіл на виїзд – за потреби);

інші документи, що посвідчують особу та підтверджують українське громадянство.

Дипломати закликають дотримуватися вказівок місцевих органів влади та зберігати спокій. У разі зміни ситуації або відкриття нових маршрутів, інформація буде оперативно оновлюватися.

“Для організації і забезпечення евакуації громадян України в Україну. Просимо громадян, які планують евакуацію, звертатися до Посольства України в Ісламській Республіці Іран.” – Посольство України в Ірані

17 червня в Тель-Авіві розпочалася евакуація громадян Литви, Латвії та Естонії з Ізраїлю. Напередодні Словаччина евакуювала громадян кількох країн з Йорданії та Ізраїлю через загострення ситуації на Близькому Сході. Загалом до Словаччини прибули 73 особи.

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках цілей на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він підкреслив, що операція триватиме до повного виконання завдання.

Після ізраїльської атаки кілька країн закрили свій повітряний простір. Іран у відповідь запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю.

Пізніше 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран звинуватив Сполучені Штати в причетності до ударів Ізраїлю по своїй території. Вашингтон відкинув ці обвинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.