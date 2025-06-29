Масована атака Росії на Україну 29 червня: заклик до нових санкцій від МЗС

Як повідомляє офіційний сайт Міністерства закордонних справ України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслив, що Європейський Союз та Сполучені Штати повинні вжити заходів і запровадити “нові санкції” у відповідь на нещодавню масовану атаку Росії на українську територію, що відбулася в ніч на 29 червня. Цю інформацію було оприлюднено на офіційному сайті міністерства.

“Зростаючі масштаби терору доводять нагальність нових санкцій. Це потрібно ЄС і США не лише для підтримки України, але й для самих себе. Позбавлення російської терористичної машини ресурсів тепер є питанням трансатлантичної безпеки.” – Андрій Сибіга

Він також зазначив, що в ніч атаки Росія випустила близько 500 ракет і дронів по території України.

Масована атака Росії 29 червня

У ніч на 29 червня Росія здійснила масштабну атаку на Україну, використовуючи дрони, ракети “Калібр” та крилаті ракети. Повітряні сили зафіксували зліт трьох бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому “Оленьї” та МіГ-31К з “Саваслейка”.

Вибухи були чутні в таких областях, як Львівська, Полтавська, Миколаївська, Черкаська, Запорізька та Київська.

Зокрема, у Черкаській області внаслідок атаки постраждали шестеро людей, серед яких була 5-річна дитина. Під час рятувальної операції вдалося евакуювати 70 осіб.

На Тернопільщині вночі вдалося збити ракети та дрони. Проте уламки пошкодили дві будівлі, але жертв та травмованих не було.

У Полтавському районі через падіння уламків сталося загорання в одному з підприємств, яке вже ліквідовано. Також постраждала прибудова житлового будинку, але без жертв. Вокзал “Полтава-Південна” також зазнав пошкоджень.

Вранці 29 червня військові РФ атакували Івано-Франківщину крилатими ракетами. Підрозділи протиповітряної оборони працювали на місці. Внаслідок атаки постраждала жінка, а також було пошкоджено церкву.

На Львівщині Росія вдарила по двом об’єктам критичної інфраструктури. У Львові не було жодних постраждалих, а також не було пошкоджено цивільних будівель. Проте в області зафіксовано влучання в об’єкт промислової інфраструктури, внаслідок чого частина Дрогобича залишилася без електроенергії.

У Миколаєві вночі 29 червня РФ атакувала балістичними ракетами та “шахедами”, в результаті чого було пошкоджено об’єкт інфраструктури, але травмованих не зафіксовано.