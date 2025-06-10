Міністр Сибіга закликає до нових санкцій та посилення ППО після обстрілів України

Як повідомляє Twitter-акаунт Андрія Сибіги

10 червня, після чергового масованого обстрілу України з боку Росії, міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав до термінового введення нових санкцій проти РФ та посилення протиповітряної оборони країни. Про це він повідомив у своїй публікації в соціальній мережі Х.

“Ще одна ніч російського терору в Україні. Київ та Одеса зазнали найсильніших атак сотень безпілотників та балістичних ракет. Росіяни завдали удару по пологовому будинку та звичайним житловим будинкам, вбиваючи і травмуючи цивільних,” – зазначив міністр.

Сибіга підкреслив, що Росія ігнорує будь-які серйозні мирні ініціативи і повинна бути піддана новим, жорстоким санкціям.

“Вже зараз. Немає більше часу чекати. Енергетика, включно зі зниженням верхньої межі ціни на нафту, банківська сфера та вторинні санкції є одними з найбільш чутливих сфер.” – Андрій Сибіга

Він також зазначив, що ці санкції важливі не лише для підтримки України, але й для партнерів.

“Такі економічні обмеження позбавляють фінансування воєнну машину Росії, яка спрямована не лише проти нас, але й проти них.” – Андрій Сибіга

Міністр акцентував увагу на необхідності зміцнення України, зокрема через додаткові поставки засобів протиповітряної оборони.

У ніч на 10 червня сили протиповітряної оборони знищили 213 безпілотників та 7 ракет, які російська армія використовувала для атак на Україну.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що найбільше постраждали Київ, Київщина та Одещина. Внаслідок обстрілів виникло 19 пожеж.

На Одещині сталося влучання в житловий будинок, внаслідок чого загинуло 2 людини, а 9 отримали поранення. Також постраждали пологовий будинок, станція швидкої допомоги та підприємство.

У Києві зафіксовано 4 постраждалих, а найбільші руйнування сталися в Дарницькому, Оболонському, Шевченківському та Голосіївському районах.