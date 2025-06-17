Україна скликає термінове засідання Ради Безпеки ООН через обстріли Росії

Про це постпред України при ООН Андрій Мельник повідомив Укрінформу.

Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на нещодавні масовані обстріли з боку Росії. Про це повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник в інтерв’ю.

“Щойно я підписав лист на президента Ради Безпеки ООН із проханням якнайшвидше скликати засідання РБ у звʼязку з ескалацією ракетного терору Росії проти мирних мешканців України.” – Андрій Мельник

Він зазначив, що за останню ніч внаслідок атак Росії загинуло багато людей у Києві, а понад сто осіб отримали поранення. Житлові будинки знову зазнали руйнувань.

“Маємо справу не просто з воєнними злочинами проти цивільного населення, які щодня і щоночі вчиняє московський режим. Це злочини проти людяності, які потребують не лише засудження, а й рішучої реакції та практичних дій з боку міжнародної спільноти, насамперед Ради Безпеки ООН.” – Андрій Мельник

Дипломат також повідомив, що у вівторок планує зустріч із президентом Ради Безпеки, послом Гаяни в ООН Керолін Родрігес-Біркетт, для обговорення подальших дій відповідно до Статуту ООН.

Мельник висловив сподівання, що члени Ради Безпеки відреагують рішуче на злочинні дії Росії.

“Час покласти край безкарності Кремля.” – Андрій Мельник

Ситуація продовжує розвиватися.