Позитивна зустріч Зеленського і Трампа на саміті НАТО: обговорення систем ППО Patriot

Як сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв’ю Укрінформу

Ігор Жовква, заступник керівника Офісу президента України, поділився враженнями від зустрічі між президентами України та США, Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, яка відбулася на саміті НАТО 25 червня. За його словами, атмосфера під час переговорів була надзвичайно позитивною. Цю інформацію Жовква озвучив в інтерв’ю.

“Безумовно, дуже важлива зустріч з президентом США, яка тривала, як усі вже знають, понад 40 хвилин. Дійсно, атмосфера була більш ніж позитивна, говорили, у тому числі, про оборону України, про надання допомоги у сфері протиповітряної оборони.” – Ігор Жовква

Жовква також нагадав, що президент Зеленський неодноразово підкреслював важливість системи Patriot, яка є однією з найефективніших у світі для знищення балістичних ракет, зокрема, російських.

“Ми не могли не використати цю нагоду для того, щоб порушити це питання ще раз. І це мало позитивні результати.” – Ігор Жовква

Зустріч між Зеленським і Трампом тривала близько 50 хвилин і відбулася на полях саміту НАТО в Гаазі. Президент України поділився деталями обговорення, в якому йшлося про можливість закупівлі американського озброєння, зокрема систем протиповітряної оборони, а також про переговори між Україною та Росією, які проходили в Стамбулі.

Дональд Трамп також розповів про зустріч, зазначивши, що хотів дізнатися про стан президента України і відзначив, що “він був приязним”. Трамп підкреслив, що США “мають розглянути” можливість продажу Україні систем ППО Patriot та ракет до них, оскільки пропозиція “обмежена”.