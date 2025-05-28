Зеленський про ракети Patriot та підтримку України в ППО

Раніше чиновник Конгресу США повідомив у розмові з The New York Times, що Сполучені Штати схвалили передачу Німеччиною Україні 125 артилерійських ракет великої дальності і 100 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в країні є ракети для системи Patriot, проте їх використання є дуже обережним і обмеженим. Цю інформацію він озвучив під час прес-конференції, підкресливши, що ракети застосовуються лише для найскладніших цілей, таких як балістичні та крилаті ракети.

«Ми продовжуємо використовувати ракети Patriot з великою обережністю. Наша стратегія полягає в тому, щоб націлюватися на найскладніші об’єкти. У нас є необхідні ракети, а також підтримка наших партнерів», – зазначив Зеленський.

Говорячи про додаткові системи протиповітряної оборони, президент зазначив, що Україна наближається до важливих рішень, але поки що не може розкрити деталі. «Ми вже дуже близькі до отримання ліцензій на інші системи ППО», – додав він.

Раніше представник Конгресу США повідомив, що Сполучені Штати схвалили передачу Німеччиною Україні 125 артилерійських ракет великої дальності та 100 ракет для системи Patriot.

Зеленський також розповів про свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом під час похорону Папи Франциска у Ватикані, де вони обговорювали питання протиповітряної оборони, назвавши цю зустріч «найкращою в їхньому житті».

7 травня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли гаубиці Zuzana-2 та ракети для системи IRIS-T, що підкреслює постійну підтримку України з боку міжнародних партнерів.