Дебютний матч збірної України у Лізі націй з волейболу проти США

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сьогодні відбудеться важлива подія для українського волейболу – дебютний матч збірної України у Лізі націй. Команда “синьо-жовтих” зустрінеться з командою США, що обіцяє бути захоплюючим поєдинком.

Матч розпочнеться о 20:00 за київським часом, що дозволить всім вболівальникам стежити за грою в режимі реального часу та підтримувати нашу команду.

Цей матч є першим з чотирьох, які українська збірна проведе протягом першого змагального тижня Ліги націй. Після зустрічі зі Сполученими Штатами на наших волейболістів чекають ще три важливі матчі проти Куби, Бразилії та Ірану.

Не пропустіть можливість стати свідками того, як “синьо-жовті” розпочинають свій шлях у цьому престижному турнірі та борються за високі позиції у Лізі націй.

Пряма трансляція матчу Україна – США буде доступна для перегляду онлайн, що дозволить всім фанатам насолодитися грою.