Рекордні 17 блоків збірної України у волейболі проти Куби

Як зазначає медіа Volleyball World

Збірна України з волейболу досягла вражаючого результату, встановивши найвищий показник за кількістю блоків в офіційних матчах за останні чотири роки. Цей успіх стався під час поєдинку Ліги націй проти команди Куби.

У цьому матчі українці здобули свою другу перемогу в Лізі націй, вигравши у кубинців на тайбрейку. Раніше “синьо-жовті” здолали бронзових призерів Олімпійських ігор 2024 року – збірну США.

У поєдинку проти Куби українські волейболісти виконали 17 блоків, що стало найкращим показником за останні чотири роки. Востаннє таку кількість блоків команда демонструвала на груповій стадії чемпіонату Європи 2021 року, коли грала проти Португалії, де було зафіксовано 19 блоків.

Серед гравців, які найбільше відзначилися в матчі проти Куби, були:

Юрій Семенюк – 5 блоків

Ілля Ковальов – 4 блоки

Валерій Тодуа – 3 блоки

Василь Тупчій – 3 блоки

Дмитро Янчук – 1 блок

Віталій Щитков – 1 блок

Цей матч став рекордним для збірної України під керівництвом аргентинського тренера Рауля Лосано, який очолив команду у 2024 році. З моменту його призначення “синьо-жовті” провели 13 матчів. Раніше найкращим показником було 14 блоків у фіналі Золотої Євроліги 2024 року проти Хорватії.

Топ-5 матчів України за блоками під керівництвом Рауля Лосано

Україна – Куба (Ліга націй): 17 блоків

Україна – Хорватія (Золота Євроліга, фінал чотирьох): 14 блоків

Україна – Люксембург (Золота Євроліга, основний раунд): 13 блоків

Україна – Португалія (Золота Євроліга, основний раунд): 13 блоків

Україна – Азербайджан (Золота Євроліга, основний раунд): 11 блоків

“Дуже хороший блок сьогодні – 17 блоків. Куба видала надзвичайну гру.” – Рауль Лосано

Наступний матч збірна України проведе проти Бразилії в суботу, 14 червня, о 16:00.