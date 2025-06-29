Україна перемогла Болгарію в Лізі націй-2025 з волейболу

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Збірна України з волейболу успішно завершила другий ігровий тиждень Ліги націй, здобувши важливу перемогу в заключному матчі. У восьмому турі національна команда обіграла збірну Болгарії у чотирьох сетах.

Другий тиждень змагань для української команди розпочався з поразки від чинних олімпійських чемпіонів з Франції з рахунком 0:3. Проте “синьо-жовті” швидко відновилися, здобувши дві поспіль перемоги: спочатку “всуху” обіграли Туреччину (3:0), а потім виграли у Японії на тайбрейку (3:2).

Останнім суперником України у цьому ігровому тижні стала збірна Болгарії, яка підходила до матчу після поразки від Туреччини, але раніше здобула дві сенсаційні перемоги над Японією та Словенією.

Матч розпочався з переваги болгар, які швидко відірвалися на шість очок (10:4) і виграли перший сет з рахунком 25:20. У другій партії українці змогли зрівняти рахунок, ведучи напружену боротьбу, і завершили сет з перевагою у шість очок – 25:19.

Третій сет також пройшов у напруженій боротьбі. Після рівного рахунку 22:22 українці здобули два очки поспіль, але болгари відіграли матчпойнт і зрівняли рахунок. Врешті-решт Україна перемогла 26:24.

Четвертий сет став вирішальним. Українська команда тримала мінімальну перевагу, незважаючи на двократне зрівняння рахунку болгарами. Наприкінці партії “синьо-жовті” здобули перевагу у три очки і закрили сет з рахунком 25:22, забезпечивши загальну перемогу 3:1.

Завдяки цій перемозі Україна піднялася на п’яте місце в турнірній таблиці Ліги націй-2025.

Турнірна таблиця Ліги націй-2025 (після восьмого туру)

1. Польща – 6 перемог (7 матчів), 18 очок (20:7 за сетами)

2. Бразилія – 6 перемог (7), 17 очок (20:7)

3. Франція – 5 перемог (8), 15 очок (19:12)

4. Україна – 5 перемог (8), 15 очок (19:14)

5. Японія – 5 перемог (8), 12 очок (18:11)

6. Італія – 5 перемог (7), 14 очок (18:12)

7. Аргентина – 5 перемог (8), 13 очок (17:15)

8. Куба – 4 перемоги (8), 13 очок (18:17)

Наступний матч збірна України проведе в рамках третього ігрового тижня – у середу, 16 липня, проти збірної Нідерландів. Трансляція розпочнеться о 14:00 на платформах спортивних каналів.