Україна перемогла Болгарію в Лізі націй-2025 з волейболу

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Збірна України з волейболу успішно завершила другий ігровий тиждень Ліги націй, здобувши важливу перемогу в заключному матчі. У восьмому турі національна команда обіграла збірну Болгарії у чотирьох сетах.
Другий тиждень змагань для української команди розпочався з поразки від чинних олімпійських чемпіонів з Франції з рахунком 0:3. Проте “синьо-жовті” швидко відновилися, здобувши дві поспіль перемоги: спочатку “всуху” обіграли Туреччину (3:0), а потім виграли у Японії на тайбрейку (3:2).
Останнім суперником України у цьому ігровому тижні стала збірна Болгарії, яка підходила до матчу після поразки від Туреччини, але раніше здобула дві сенсаційні перемоги над Японією та Словенією.
Матч розпочався з переваги болгар, які швидко відірвалися на шість очок (10:4) і виграли перший сет з рахунком 25:20. У другій партії українці змогли зрівняти рахунок, ведучи напружену боротьбу, і завершили сет з перевагою у шість очок – 25:19.
Третій сет також пройшов у напруженій боротьбі. Після рівного рахунку 22:22 українці здобули два очки поспіль, але болгари відіграли матчпойнт і зрівняли рахунок. Врешті-решт Україна перемогла 26:24.
Четвертий сет став вирішальним. Українська команда тримала мінімальну перевагу, незважаючи на двократне зрівняння рахунку болгарами. Наприкінці партії “синьо-жовті” здобули перевагу у три очки і закрили сет з рахунком 25:22, забезпечивши загальну перемогу 3:1.
Завдяки цій перемозі Україна піднялася на п’яте місце в турнірній таблиці Ліги націй-2025.
Турнірна таблиця Ліги націй-2025 (після восьмого туру)
1. Польща – 6 перемог (7 матчів), 18 очок (20:7 за сетами)
2. Бразилія – 6 перемог (7), 17 очок (20:7)
3. Франція – 5 перемог (8), 15 очок (19:12)
4. Україна – 5 перемог (8), 15 очок (19:14)
5. Японія – 5 перемог (8), 12 очок (18:11)
6. Італія – 5 перемог (7), 14 очок (18:12)
7. Аргентина – 5 перемог (8), 13 очок (17:15)
8. Куба – 4 перемоги (8), 13 очок (18:17)
Наступний матч збірна України проведе в рамках третього ігрового тижня – у середу, 16 липня, проти збірної Нідерландів. Трансляція розпочнеться о 14:00 на платформах спортивних каналів.
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