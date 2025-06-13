Україна перемогла Кубу у Лізі націй-2025 з волейболу

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Збірна України з волейболу продовжила свій шлях у дебютному сезоні Ліги націй, здобувши важливу перемогу над командою Куби з рахунком 3:2 за сетами. Раніше “синьо-жовті” впевнено обіграли збірну США з результатом 3:0. Кубинці, які брали участь у двох попередніх сезонах, провели два матчі: програли Словенії (1:3) та виграли у Бразилії (3:2).

Ця зустріч стала другою для обох команд. У першому матчі, що відбувся під час кваліфікації до Олімпійських ігор-2024, кубинці здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Перший сет розпочався з переваги України, яка після ривка 5:0 збільшила відрив до восьми очок (15:7). Хоча кубинці скоротили відставання до мінімуму (20:21), вирішальним став блок української команди, яка виграла цей елемент 6:0.

У другому сеті Куба захопила ініціативу, відірвавшись на чотири очки (9:5) і вигравши п’ять перших розіграшів на подачі України. Після рівного рахунку 11:11 боротьба стала надзвичайно напруженою, але Куба виграла сет 25:20 завдяки кращій грі в блоці (6:2).

Третій сет більшість часу лідирувала Україна. За рахунку 24:19 Куба отримала п’ять сетболів, але українці реалізували другий, завдяки подачі Іллі Ковальова. Василь Тупчій став одним із найрезультативніших гравців, набравши 15 очок.

Україна також переважала Кубу за результативним блоком – 17:11.

У четвертому сеті Україна почала з переваги 5:1, але Куба зрівняла рахунок і пішла у відрив серією з п’яти очок (9:7). При рівності 16:16 кубинці виграли вісім очок поспіль і довели сет до перемоги 25:17, перевівши матч у п’ятий сет.

У вирішальній партії Україна вперше вийшла вперед при рахунку 8:7 після подачі Іллі Ковальова і закріпила лідерство другим матчболом – 15:12.

Найрезультативнішими гравцями України стали Тупчій та Ковальов, які набрали по 18 очок. Найкращим у кубинській команді був догравальник Марлон Янт із 23 очками.

Фінальний рахунок матчу Ліги націй-2025 у груповому раунді: Україна – Куба – 3:2 (25:22, 20:25, 25:20, 17:25, 15:12).

Здобувши другу перемогу та отримавши два очки за п’ятисетову гру, команда Рауля Лосано зайняла місце в топ-3 турнірної таблиці. Україна має однакове співвідношення сетів із лідером Польщею – 6:2 після двох ігор.

Турнірна таблиця Ліги націй: топ-8

Польща – 2 перемоги (2 матчі), 6 очок (6:2 за сетами)

Японія – 2 перемоги (3), 6 очок (7:3)

Україна – 2 перемоги (2), 5 очок (6:2)

Італія – 2 перемоги (2), 5 очок (6:3)

Аргентина – 2 перемоги (3), 5 очок (6:6)

Бразилія – 1 перемога (2), 4 очки (5:3)

Словенія – 1 перемога (1), 3 очки (3:1)

Болгарія – 1 перемога (2), 3 очки (4:3)

Наступний матч збірна України проведе 14 червня проти Бразилії.