Україна – Бразилія: третій матч Ліги націй з волейболу 14 червня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У суботу, 14 червня, відбудеться третій матч збірної України в рамках Ліги націй з волейболу. Чоловіча команда продовжує свою участь у цьому престижному турнірі, а поєдинок проти Бразилії розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Цей матч стане третім з чотирьох запланованих для “синьо-жовтих” у першому змагальному тижні Ліги націй. Після зустрічі з бразильцями українські волейболісти зіграють свій останній матч проти збірної Ірану, який відбудеться в неділю, 15 червня.

Пряма трансляція матчу Україна – Бразилія надасть можливість вболівальникам підтримати свою команду в реальному часі, не пропустивши жодного важливого моменту цієї захопливої гри.