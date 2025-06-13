Головні новини України 14 червня 2025: підтримка ЄС і загроза безпілотників

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Сьогодні, 14 червня, відзначається 1207-й день повномасштабної війни Росії проти України. У цей час важливо слідкувати за основними подіями, які відбуваються в країні. Ось ключові новини на сьогодні:
- Відомі особистості з світу кіно, музики та спорту підписали відкритий лист, закликаючи міжнародну спільноту об’єднати зусилля для повернення кожної викраденої Росією української дитини додому.
- Європейський Союз надав Україні додаткові 1 мільярд євро, які були отримані від заморожених російських активів.
- Президент Володимир Зеленський призначив Альону Гетьманчук новою главою місії України при НАТО, змінивши Наталі Галібаренко.
- В Україні повернули 1200 тіл загиблих, серед яких є військові.
- ЄС ухвалив рішення продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року.
В Запорізькій області активізувалися сили протиповітряної оборони, про що повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. В регіоні оголошена тривога через загрозу з боку російських безпілотників.
“У Запорізькій області працюють сили ППО, оголошена тривога через загрозу безпілотників.”
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