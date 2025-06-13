Головні новини України 14 червня 2025: підтримка ЄС і загроза безпілотників

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сьогодні, 14 червня, відзначається 1207-й день повномасштабної війни Росії проти України. У цей час важливо слідкувати за основними подіями, які відбуваються в країні. Ось ключові новини на сьогодні:

Відомі особистості з світу кіно, музики та спорту підписали відкритий лист, закликаючи міжнародну спільноту об’єднати зусилля для повернення кожної викраденої Росією української дитини додому.

Європейський Союз надав Україні додаткові 1 мільярд євро, які були отримані від заморожених російських активів.

Президент Володимир Зеленський призначив Альону Гетьманчук новою главою місії України при НАТО, змінивши Наталі Галібаренко.

В Україні повернули 1200 тіл загиблих, серед яких є військові.

ЄС ухвалив рішення продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року.

В Запорізькій області активізувалися сили протиповітряної оборони, про що повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. В регіоні оголошена тривога через загрозу з боку російських безпілотників.