Головні події 1217-го дня війни України: атаки, допомога та міжнародна дипломатія

Як повідомляє соцмережа Truth Social Дональда Трампа

Сьогодні, 24 червня, відзначається 1217-й день повномасштабної війни України проти Росії. Ось основні події, які відбулися на фронті:

Фінляндія оголосила про підготовку нового, 29-го пакету військової допомоги Україні на суму 143 мільйони євро.

Збройні сили України завдали удару по нафтобазі “Комбінат “Атлас” у Ростовській області Росії.

Російські війська здійснили ракетний обстріл Білгорода-Дністровського на Одещині, внаслідок чого загинуло троє людей, а ще 14 отримали поранення.

Служба безпеки України спільно з Агентством внутрішньої безпеки Польщі запобігли кільком замахам на президента Володимира Зеленського, один з яких планувався у Жешуві.

23 червня Росія атакувала Київ дронами та ракетами, внаслідок чого в Шевченківському районі загинуло дев’ять осіб.

У Харкові внаслідок атаки безпілотників постраждала одна людина, про що повідомив міський голова Ігор Терехов. За словами керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, в одному з районів пошкоджено вікна, а один з безпілотників не вибухнув.

В ніч на 24 червня російські війська атакували житловий сектор у Верхньосироватській громаді Сумщини. За попередніми даними, загинуло троє людей, серед яких 8-річний хлопчик, тіло якого було витягнуто з-під завалів. Ще троє осіб були госпіталізовані, один з них у важкому стані. Внаслідок атаки виникла пожежа, а також зафіксовані руйнування будинків, про що повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

У Харкові також зафіксовано два влучання в Немишлянському районі, де під удар потрапило цивільне підприємство, повідомив Олег Синєгубов. Міський голова Ігор Терехов додав, що в приватному секторі поблизу лікарні вибито шибки в найближчих будівлях.

У місті знову чули вибухи, про що повідомляють кореспонденти.

Президент США Дональд Трамп оголосив про “повне та абсолютне” припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. У соцмережі Truth Social він зазначив:

“Ізраїль та Іран повністю погодилися, що (приблизно через 6 годин, коли Ізраїль та Іран завершать свої поточні, останні місії) буде укладено повне та абсолютне припинення вогню на 12 годин, після чого війна буде вважатися закінченою.”