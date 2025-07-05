Оперативна зведення Генштабу ЗСУ: втрати ворога та бойові дії 5 липня 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Протягом останньої доби на фронті відбулося 183 бойових зіткнення. За даними Генерального штабу Збройних Сил України, станом на 08:00 5 липня, Росія зазнала втрат у кількості 1050 військових.

Згідно з уточненою інформацією, російські війська здійснили чотири ракетні та 74 авіаційні удари, використавши 14 ракет і скинувши 117 керованих авіаційних бомб. Загалом було зафіксовано 6312 обстрілів, з яких 118 – з реактивних систем залпового вогню, а також залучено 5250 дронів-камікадзе для ураження цілей.

Авіаудари РФ були спрямовані на райони населених пунктів, таких як Середина-Буда (Сумська область), Вільхуватка (Харківська область), Новопавлівка, Кривий Ріг (Дніпропетровська область), Костянтинівка, Андріївка-Клевцове (Донецька область), Кам’янське, Веселянка, Приморське, Мала Токмачка, Степногірськ, Білогір’я (Запорізька область) та Одрадокам’янка (Херсонська область).

Сили оборони України минулої доби вразили десять районів, де зосереджувався особовий склад, озброєння та військова техніка ворога. В результаті було знищено три артилерійські системи, засіб протиповітряної оборони, пункт управління безпілотниками, склад боєприпасів та п’ять інших важливих об’єктів окупантів.

“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, сім бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, 306 безпілотних літальних апаратів, три ракети та 149 одиниць автомобільної техніки окупантів.” – Генштаб ЗСУ

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські захисники успішно відбили 17 атак ворога. Російські війська завдали 13 авіаударів, використовуючи 32 керовані авіабомби, та здійснили 290 обстрілів, з яких дев’ять – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборону в районах Вовчанська, Глибокого, Зеленого, Кам’янки та у напрямку Кутьківки.

На Куп’янському напрямку відбулося вісім атак, які українські оборонці успішно відбили в районах Голубівки, Загризового та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 27 атак, намагаючись прорвати оборону в районах Надії, Греківки, Карпівки, Рідкодуба, Зеленій Долині, Торського, Діброви та у напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку російські війська тричі намагалися просунутися в районах Верхньокам’янського і Виїмки.

На Торецькому напрямку зафіксовано 11 атак у районах Романівки, Русиного Яру та Яблунівки.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 66 штурмових дій у районах Полтавки, Новоторецького, Разіне, Миролюбівки, Променя, Новоукраїнки, Удачного, Новосергіївки, Котлярівки та Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив 17 атак поблизу Ялти, Зірки, Запоріжжя, Комара, Воскресенки та Шевченка.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися в районі Кам’янського та у напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог тричі безуспішно намагався атакувати позиції біля Антонівського моста.

На Краматорському та Гуляйпільському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.