За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, протягом останньої доби на фронті відбулося 141 бойове зіткнення. Станом на 08:00 23 травня, втрати Росії внаслідок війни проти України склали 1050 військових.

Російські війська здійснили два ракетні удари та 56 авіаційних атак, використавши чотири ракети і скинувши 130 керованих авіаційних бомб. Загалом було зафіксовано 5879 обстрілів, з яких 164 – з реактивних систем залпового вогню, а також близько трьох тисяч дронів-камікадзе.

Авіаудари російських сил були націлені на населені пункти, такі як Великий Прикіл (Сумська область), Миколаївка (Чернігівська область), Рублене та Мілове (Харківська область), а також на райони Покровська, Степанівки, Новоторецького, Гнатівки, Комара, Новоукраїнки (Донецька область) і Новодарівки, Гуляйполя, Високого, Кам’янського, Новоданилівки та Степногірська (Запорізька область).

У відповідь на ці атаки, сили оборони України вразили 14 районів, де зосереджувався особовий склад, озброєння та військова техніка противника. В результаті було знищено 11 артилерійських систем, чотири пункти управління та один склад боєприпасів.

Загальні втрати російських окупантів за добу досягли 1050 осіб. Українські військові знищили два танки, одну бойову броньовану машину, 43 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 148 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 139 одиниць автомобільної техніки ворога.

Огляд ситуації на фронтах

На Харківському напрямку російські війська вісім разів намагалися прорвати оборону в районах Вовчанська, Малої Шапківки та біля Довгенького.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив шість атак, які були успішно відбиті силами оборони в районах Петропавлівки, Колісниківки, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та поблизу Піщаного.

На Лиманському напрямку російські війська атакували дванадцять разів, намагаючись прорвати оборону біля Греківки, Нового Миру, Торського, Липового та Рідкодуба.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби наступу в районах Григорівки, Виїмки та Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували поблизу Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку було зафіксовано дев’ять атак неподалік Романівки, Торецька, Дачного та Диліївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 44 штурмові дії ворога в районах Нової Полтавки, Єлизаветівки, Лисівки, Малинівки, Звірового, Котлярівки, Даченського, Удачного, Троїцького, Андріївки, а також у напрямках Олексіївки, Променя, Шевченка Першого та Миролюбівки.

На Новопавлівському напрямку російські війська здійснили 14 атак поблизу Костянтинополя, Вільного Поля та в напрямку Шевченка й Новополя.

На Гуляйпільському напрямку сили оборони успішно відбили одну спробу просування ворога біля Високого.

На Оріхівському напрямку окупанти двічі намагалися наступати на позиції українських військ у напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російських військ не виявлено.