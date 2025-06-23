Оперативна інформація Генштабу ЗСУ: втрати РФ та ситуація на фронті 22 червня 2025

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

За останню добу на фронті відбулося 142 бойових зіткнення, внаслідок яких російська армія втратила 1010 військових. Таким чином, загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україні досягли 1 012 500 осіб, про що повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

22 червня російські війська здійснили 5 ракетних та 63 авіаудари, скинули 76 керованих авіаційних бомб, атакували 3416 дронами-камікадзе та 6132 рази обстріляли позиції українських військ і населені пункти.

Авіаудари були націлені на райони населених пунктів Яструбине, Нова Січ, Садки Сумської області; Приколотне Харківської області; Мирне Донецької області; Кам’янське, Новоданилівка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області. Сили оборони завдали ударів по шести місцях, де перебували російські війська, зброя та техніка, уразивши два артилерійські засоби та засоби протиповітряної оборони.

Ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони відбили 20 атак. Російські війська здійснили десять авіаударів, використавши 17 керованих авіаційних бомб, та 257 разів обстріляли з артилерії, з яких 8 – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку армія РФ сім разів намагалася прорвати українську оборону в районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка та Фиголівка.

На Куп’янському напрямку відбулося три атаки російських військ у районах Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та в напрямку Голубівки.

На Лиманському напрямку російські війська атакували 17 разів у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб, Твердохлібове та Колодязі.

На Сіверському напрямку росіяни здійснили чотири спроби просунутися в районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку армія РФ шість разів атакувала поблизу Часового Яру та в напрямку Предтечиного й Білої Гори.

На Торецькому напрямку відбулося 21 атака Росії в районах Диліївки, Торецька, Леонідівки, Русиного Яру та Яблунівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 44 штурми в районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Котлярівка, Муравка та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку росіяни атакували десять разів поблизу населених пунктів Веселе, Шевченко, Багатир та Вільне Поле.

На Оріхівському напрямку війська РФ один раз намагалися просунутися у напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку росіяни здійснили дві безуспішні спроби атакувати позиції українських підрозділів.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань Росії не виявлено.