Оперативна ситуація на фронті: втрати РФ та дії ЗСУ 18 червня

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

Протягом останньої доби на фронті відбулося 163 бойових зіткнення, внаслідок яких російська армія зазнала втрат у кількості 1080 військових. Таким чином, загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україні досягли 1 008 240 осіб, про що повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

18 червня російські війська здійснили 40 авіаударів, скинули 58 керованих авіаційних бомб (КАБ), а також атакували 3269 дронами-камікадзе. Крім того, було зафіксовано 5111 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів.

Авіаудари були спрямовані на райони населених пунктів, зокрема, Лобанівка в Харківській області, Новодарівка в Донецькій області, а також Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка та інші населені пункти Запорізької області, а також Львове в Херсонській області.

Сили оборони України завдали ударів по 16 місцях, де розташовувалися російські війська, їхня техніка, артилерійські засоби та пункти управління.

Оперативна ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося 29 боєзіткнень. Російська армія здійснила 9 авіаударів, скинувши 19 КАБів, а також 205 разів обстріляла українські позиції з артилерії, включаючи один обстріл з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська 8 разів штурмували українські позиції в районах Вовчанська, Кам’янки, Липців та Довгенького.

На Куп’янському напрямку зафіксовано дві атаки окупантів у напрямку Степової Новоселівки та поблизу Загризового.

На Лиманському напрямку російські війська здійснили 15 атак у районах населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Липове, Зелена Долина, Торське, а також у напрямку Шандриголового і Карпівки.

На Сіверському напрямку, в районах Григорівки, відбулося дві атаки російських військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано 15 боєзіткнень у районах Оріхово-Василівки, Білої Гори, Курдюмівки, Предтечиного, Новомаркового, Бондарного та Ступочок.

На Торецькому напрямку Росія 15 разів атакувала у районах Торецька, Диліївки, Щербинівки, а також у бік Яблунівки й Новоспаського.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 48 штурмів і наступів у районах населених пунктів Малинівка, Лисівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новопавлівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, а також у напрямку Новопідгірного, Полтавки, Попового Яру.

На Новопавлівському напрямку відбулося 20 атак РФ у районах Запоріжжя, Багатиря, Веселого, Мирного, Вільного, Новосілки, Вільного Поля та Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили один російський штурм поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку українські захисники зупинили одну атаку в напрямку Щербаків.

На Придніпровському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.