Війна в Україні: ракетні удари та трагедії цього тижня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Цей тиждень в Україні знову приніс важкі випробування, пов’язані з триваючою війною. Російські війська продовжують наступальні дії на Дніпропетровщині, завдаючи удари по цивільних об’єктах та критичній інфраструктурі.

Особливо трагічними стали ракетні обстріли Києва, внаслідок яких постраждали житлові райони. Ще однією жахливою подією став удар по пасажирському поїзду в Дніпрі, що призвів до численних жертв серед мирного населення.

У цей же час триває процес ідентифікації тіл загиблих, які передаються українській стороні. Це надзвичайно важливий етап для встановлення обставин загибелі та надання підтримки родинам постраждалих.

“Ми робимо все можливе, щоб кожна людина, яка загинула, була ідентифікована і отримала гідне вшанування пам’яті.” – Представник Державної служби з надзвичайних ситуацій

Фотодобірка цього тижня демонструє, як війна впливає на життя українців, їхню мужність і стійкість у боротьбі за свободу та незалежність.