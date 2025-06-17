Оперативна інформація Генштабу ЗСУ: втрати РФ та бойові дії 16 червня 2025

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

Протягом останньої доби на фронті зафіксовано 186 бойових зіткнень, внаслідок яких російська армія втратила 1060 військових. Таким чином, загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україні досягли 1 006 120 осіб, про що повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

16 червня російські війська здійснили два ракетні удари та 56 авіаударів, скинувши 110 керованих авіаційних бомб (КАБ). Крім того, було зафіксовано 3226 атак дронів-камікадзе та 5481 обстріл позицій українських військ і населених пунктів.

Авіаудари в основному вразили райони населених пунктів Хотінь, Кияниця, Яблунівка в Сумській області, Шахове в Донецькій області, а також Маліївку в Дніпропетровській області, Малинівку, Ольгівське, Гуляйполе, Березове, Малу Токмачку, Кам’янське, Новоселівку в Запорізькій області та Миколаївку в Херсонській області.

Сили оборони України завдали ударів по восьми місцях, де перебували російські війська, їхня зброя та техніка, знищивши п’ять артилерійських систем та один важливий об’єкт.

Ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські бійці успішно відбили 38 штурмів російських військ. Росіяни завдали 14 авіаударів, скинувши 32 КАБи, а також 225 разів обстріляли українські позиції та населені пункти.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося чотири штурми російських військ у районах Довгенького та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири атаки РФ в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове, а також у напрямку Голубівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку російські війська здійснили сім атак поблизу населених пунктів Копанки, Надія, Греківка, Рідкодуб та Колодязі.

На Сіверському напрямку відбулася одна атака РФ в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 12 боєзіткнень у районах Часового Яру, Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку армія РФ атакувала 18 разів у районах Торецька, Диліївки, а також у напрямку Щербинівки, Русиного Яру і Яблунівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 56 штурмів та наступів у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Шевченко Перше, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Новопавлівка, Андріївка та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку російські війська 28 разів атакували українські позиції в районах Новосілки, Вільного Поля, Багатиря, Бурлацького, а також у напрямку Запоріжжя і Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили чотири наступи поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку було зупинено два штурми поблизу Нестерянки.

На Придніпровському напрямку українські війська успішно відбили атаку РФ в районі Антонівського моста.