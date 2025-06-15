Війна в Україні: обміни полоненими та обстріли Києва і Харкова у фото

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Тиждень, що минув, став ще одним етапом повномасштабної війни в Україні, сповненим значущих подій, які знайшли своє відображення у світлинах. Ця добірка фотографій ілюструє процеси обміну полоненими, а також масовані обстріли Києва та Харкова, які продовжують завдавати шкоди мирним містам.
Обміни полоненими стали важливим гуманітарним кроком, що вселяє надію на повернення додому багатьох українців, які потрапили в полон. Ці моменти символізують мужність та прагнення до миру.
Проте, масовані обстріли столиці та Харкова не вщухають, завдаючи серйозних руйнувань інфраструктурі та загрожуючи життю мирних мешканців. Світлини демонструють наслідки цих атак, а також зусилля рятувальників і волонтерів, які надають допомогу постраждалим.
Фотографії також відображають стійкість українців, які, незважаючи на всі труднощі, продовжують жити, працювати та боротися за свою свободу і незалежність.
Цей тиждень у фото слугує нагадуванням про важливість єдності та підтримки в складні часи, а також про незламний дух українського народу.
Інші новини, які можуть вас зацікавити:
- Український актор Юрій Феліпенко загинув під час війни, служачи у ЗСУ. Його дружина підтвердила сумну новину.
- Україна відзначає 1208-й день війни, тривають обміни полоненими, активні бойові дії та повітряна тривога по всій країні.
- Фотодобірка мужності українців під час обстрілів у Харкові, Києві та Херсоні, що демонструє їхню стійкість і надію в умовах війни.