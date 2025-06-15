Війна в Україні: обміни полоненими та обстріли Києва і Харкова у фото

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Тиждень, що минув, став ще одним етапом повномасштабної війни в Україні, сповненим значущих подій, які знайшли своє відображення у світлинах. Ця добірка фотографій ілюструє процеси обміну полоненими, а також масовані обстріли Києва та Харкова, які продовжують завдавати шкоди мирним містам.

Обміни полоненими стали важливим гуманітарним кроком, що вселяє надію на повернення додому багатьох українців, які потрапили в полон. Ці моменти символізують мужність та прагнення до миру.

Проте, масовані обстріли столиці та Харкова не вщухають, завдаючи серйозних руйнувань інфраструктурі та загрожуючи життю мирних мешканців. Світлини демонструють наслідки цих атак, а також зусилля рятувальників і волонтерів, які надають допомогу постраждалим.

Фотографії також відображають стійкість українців, які, незважаючи на всі труднощі, продовжують жити, працювати та боротися за свою свободу і незалежність.

Цей тиждень у фото слугує нагадуванням про важливість єдності та підтримки в складні часи, а також про незламний дух українського народу.