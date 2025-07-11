Новини війни в Україні 11 липня 2025: допомога США, ситуація на фронті

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11 липня 2025 року відзначаємо 1234-й день повномасштабної війни Росії проти України. У цей час важливі новини з фронту та міжнародної політики виглядають наступним чином:

Дональд Трамп, колишній президент США, може скористатися своїми повноваженнями для надання Україні нового великого пакету військової допомоги в рамках програми PDA. Цей пакет, вартістю близько 300 мільйонів доларів, включатиме, зокрема, ракети Patriot.

У Римі відбулася Конференція з відновлення України (URC2025), організована урядами Італії та України. Президент Володимир Зеленський повідомив, що союзники планують збільшити інвестиції у виробництво українських дронів та надали «всі необхідні політичні сигнали» для відновлення постачання допомоги зі США. Наступна конференція запланована на 2026 рік у Польщі.

Президент України має намір змінити посла у США: на місце Оксани Маркарової може бути призначений міністр оборони Рустем Умєров.

Крім того, уряд Німеччини готовий придбати додаткові системи протиповітряної оборони Patriot у США та передати їх Україні.

Останні новини з фронту

У Харкові кількість постраждалих внаслідок російських атак зросла. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про трьох постраждалих, серед яких 64-річний чоловік. Удар вразив пологовий будинок, і породіль евакуюють до іншого медичного закладу, зазначив міський голова Ігор Терехов.

У Чугуєві шість безпілотників влучили по промисловому підприємству, що призвело до пожежі. Серед постраждалих – 65-річна жінка. Міська голова Мінаєва повідомила про трьох постраждалих та руйнування двох приватних будинків і будівлі міської лікарні.

У Харкові також прогриміла серія вибухів у житловому районі, внаслідок чого є поранені, про що повідомив міський голова Ігор Терехов.

У Миколаєві також були чутні звуки вибухів, про що повідомили кореспонденти.