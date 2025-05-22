Викрадення дітей Росією: нові дані та ордери МКС на арешт Путіна

В Офісі президента України висловлюють занепокоєння, що кількість дітей, викрадених Росією, може бути значно більшою, ніж офіційно зафіксовано. Згідно з наявними даними, Росія депортувала 19 тисяч 546 дітей. Про це повідомила радниця з питань комунікації голови ОПУ та операційна директорка ініціативи Bring Back Kids UA Дар’я Зарівна під час телемарафону “Єдині новини”.

У 2022 році представниця Росії Марія Львова-Бєлова озвучила цифру в 744 тисячі українських дітей, які були вивезені на територію Росії. Однак після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, Росія перестала публічно надавати будь-які дані. Це ускладнює визначення точної кількості викрадених дітей, зазначила Зарівна.

Вона також підкреслила, що наразі не існує жодних міжнародно визнаних механізмів, які б дозволяли повернення депортованих дітей.

«Росія не надає жодної інформації про цих дітей ані Україні, ані міжнародним організаціям. Це ускладнює встановлення точних цифр та верифікацію даних», – додала вона.

Крім того, в Україні вважають, що на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та Криму залишилося близько 1,6 мільйона дітей. Їх піддають мілітаризації та перенавчанню, що є ще однією серйозною проблемою, яку потрібно вирішувати.

22 травня Україна змогла повернути ще 9 дітей з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію.

Ордери на арешт вищого військового керівництва РФ від МКС

5 березня 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша та начальника Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав неповнолітніх Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

Якщо ці особи виїдуть до країн, які є учасниками Міжнародного кримінального суду та ратифікували Римський статут, їх повинні заарештувати та передати до Гааги.

Головний прокурор МКС Карім Хан наголосив, що ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової не мають терміну давності.