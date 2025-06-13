Андрій Сибіга про безпеку на Близькому Сході на GLOBSEC-2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

13 червня 2025 року, під час форуму GLOBSEC-2025 у Празі, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга акцентував увагу на необхідності запобігання дестабілізації ситуації на Близькому Сході, оскільки конфлікти в цьому регіоні можуть загрожувати глобальній безпеці.

Виступаючи на панельній дискусії, він зазначив:

“В Україні з тривогою стежать за розвитком подій на Близькому Сході у зв’язку із нанесенням Ізраїлем цієї ночі ударів по об’єктах на території Ірану. Усвідомлюючи ризики подальшої дестабілізації всього регіону, констатуємо, що продовження бойових дій може мати негативні наслідки для міжнародної безпеки та глобальної фінансової стабільності, особливо на нафтових ринках.” – Андрій Сибіга

Сибіга також підкреслив, що Іран активно підтримує Росію у війні проти України, постачаючи зброю, яка використовується для атак на українські міста. У заяві Міністерства закордонних справ України іранський режим був охарактеризований як джерело численних загроз не лише для Близького Сходу, але й для інших регіонів.

Він додав:

“Переконані, що відновлення миру та стабільності на Близькому Сході відповідатиме інтересам не лише регіону, але й усієї міжнародної спільноти. Безпека в Європі та на Близькому Сході є безпосередньо пов’язаними.” – Андрій Сибіга

Україна закликає міжнародну спільноту до активних і рішучих дій у протидії безпековим загрозам, а також у стримуванні агресивних режимів, таких як Росія, Іран та Північна Корея.