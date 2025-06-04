Погода в Україні 3-6 червня: дощі, грози та пожежна небезпека

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В Україні очікуються дощі з грозами та шквалами, але в деяких областях зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Цю інформацію надає Укргідрометцентр.

З 3 по 6 червня надзвичайна пожежна небезпека прогнозується в наступних регіонах:

Харківська область – з 3 по 6 червня;

Миколаївська та Херсонська області – з 4 по 6 червня;

Тернопільська, Чернівецька та Вінницька області – 5 та 6 червня;

Сумська область – 3 та 5 червня;

Івано-Франківська, Дніпропетровська та Запорізька області – 6 червня.

Також Укргідрометцентр повідомляє, що 4 червня через територію України проходитиме атмосферний фронт. Це призведе до дощів з грозами на Лівобережжі, а також у Київській, Черкаській областях та в Криму. Місцями можливий град і пориви вітру до 20 м/с. В інших частинах країни очікується суха погода.

Температура повітря знизиться: