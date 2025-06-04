Погода в Україні 3-6 червня: дощі, грози та пожежна небезпека

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
В Україні очікуються дощі з грозами та шквалами, але в деяких областях зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Цю інформацію надає Укргідрометцентр.
З 3 по 6 червня надзвичайна пожежна небезпека прогнозується в наступних регіонах:
- Харківська область – з 3 по 6 червня;
- Миколаївська та Херсонська області – з 4 по 6 червня;
- Тернопільська, Чернівецька та Вінницька області – 5 та 6 червня;
- Сумська область – 3 та 5 червня;
- Івано-Франківська, Дніпропетровська та Запорізька області – 6 червня.
Також Укргідрометцентр повідомляє, що 4 червня через територію України проходитиме атмосферний фронт. Це призведе до дощів з грозами на Лівобережжі, а також у Київській, Черкаській областях та в Криму. Місцями можливий град і пориви вітру до 20 м/с. В інших частинах країни очікується суха погода.
Температура повітря знизиться:
- У західних і північних областях вночі буде +11…+16°, вдень +21…+26°;
- В інших регіонах вночі +14…+19°, вдень +24…+29°, на півдні – до +31°.
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