Прогноз погоди в Україні на 28 травня: дощі та комфортна температура

Про це у Telegram каналі Наталки Діденко

28 травня в Україні очікується дощова погода, з можливими зливами в окремих регіонах. Незважаючи на опади, температура повітря залишиться на комфортному рівні, про що повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму Telegram-каналі.

Температурні показники варіюватимуться від +18 до +24 градусів, а на сході країни стовпчики термометрів можуть підніматися до +26 градусів. На заході України буде трохи прохолодніше – від +16 до +20 градусів.

Синоптикиня також звернула увагу на сильний південно-східний вітер, який може посилити відчуття прохолоди під час дощів, особливо в східних областях.

У Києві також прогнозуються дощі, а температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +18 – +20 градусів, що забезпечить відносний комфорт, незважаючи на вологість.

Отже, погода 28 травня в Україні буде вологою, але теплою, що слід врахувати при плануванні своїх справ на цей день.