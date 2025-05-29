Прогноз погоди в Україні на 30 травня 2025 року

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

30 травня в Україні очікується різна температура повітря в залежності від регіону. На сході країни стовпчики термометрів покажуть +23+26 градусів, тоді як на заході температура буде значно нижчою – +15+19 градусів. В інших областях температура коливатиметься в межах +20+24 градусів. Цю інформацію надала синоптикиня Наталка Діденко.

У столиці, Києві, 30 травня можливі невеликі дощі, але також буде і сонячна погода. Протягом дня температура повітря досягне приблизно +20 градусів.

«У Києві дощі 30 травня стануть менш інтенсивними в порівнянні з попередніми днями. Проте на деяких ділянках, які позначені на карті, все ще можливі дощі, а також грози і навіть град», – зазначила Діденко.

У п’ятницю західна частина України, а також значна частина сходу, центру та півдня зможуть насолодитися сухою погодою, хоча й тимчасово. Однак локальні дощі все ж можливі.

З початком червня температура повітря підвищиться, але дощі не зникнуть зовсім. Очікується, що температура коливатиметься в межах +23+26 градусів, а на сході та півдні може досягати +24+29 градусів.