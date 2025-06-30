Прогноз погоди в Україні на 1 липня 2024 року від Наталки Діденко

Як написала синоптикиня Наталка Діденко у сторінці у фейсбуці

Перший день липня в Україні обіцяє бути свіжим, з температурою повітря, що коливатиметься від +20 до +25 градусів. На півдні країни термометри можуть показати до +28 градусів. Цю інформацію надала відома синоптикиня Наталка Діденко.

“От що вже могло б вгамуватися, то це вітер – завтра знову рвучкий, з північного заходу. У четвер аж попустить) Дощ 1-го липня ймовірний на північному сході України. І все!” – Наталка Діденко

У Києві 1 липня опадів не передбачається, а температура вдень коливатиметься в межах +20…+22 градусів. Вітер буде поривчастим, з північного заходу.

“Спека у столицю прийде 3-го липня, 4-го також попече, 5-6 липня попустить, 7-8 липня знову підпікатиме, з 9-го липня знову – температурна скромність” – Наталка Діденко

Липень в Україні розпочнеться з сухої та спекотної погоди. Протягом 3, 4 та 5 липня температура повітря підніметься до +28…+32 градусів, а на півдні, південному заході та в окремих районах центру країни очікується до +35 градусів.

У подальшому спека в межах +30 градусів збережеться переважно на півдні, тоді як в інших регіонах країни прогнозують температуру від +24 до +28 градусів.