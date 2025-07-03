Прогноз погоди в Україні на 4 липня 2025: спека та грози

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
4 липня в Україні очікується спекотна погода, з температурою повітря в межах +28 до +33 градусів, що відповідає сезонним нормам. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму прогнозі.
Найвищі температури спостерігатимуться в Одеській, Миколаївській, частині Чернівецької області, а також у деяких районах Черкащини та Вінниччини, де стовпчики термометрів можуть підніматися до +33+35 градусів. У той же час, на Волині, Рівненщині та місцями на Львівщині температура знизиться до +20+25 градусів.
Атмосферний фронт, що рухається з північного заходу, принесе короткочасні грозові дощі в західні та північні області, а також на Вінниччину та Черкащину. В інших регіонах України збережеться суха та сонячна погода.
У Києві 4 липня очікується спека з температурою +30+32 градуси. Дощ з грозою в столиці, ймовірно, пройде в другій половині дня або ввечері.
“Спека буде сезонною, але в окремих регіонах температура підніметься вище звичайної норми. Атмосферний фронт принесе короткочасні дощі з грозами на заході та півночі України.”
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