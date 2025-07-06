Прогноз погоди в Україні на 7 липня 2025: спека та дощі на заході

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У понеділок, 7 липня, в Україні очікується переважно спекотна та суха погода, проте західні області можуть зіткнутися з дощами, грозами та сильним вітром. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +30…+33 градусів, а в деяких регіонах можливе підвищення до +36 градусів.

Дощі з грозами, а також місцями сильні зливи і поривчастий вітер прогнозуються на заході України, а також у Вінницькій та Житомирській областях. В інших регіонах країни буде сухо, спекотно та сонячно.

У Києві в понеділок також очікується спекотна погода – температура повітря підніметься до +33 градусів.