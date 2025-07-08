Спекотна погода в Україні 9 липня: до +39°C та дощі на заході

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У середу, 9 липня, в Україні очікується надзвичайно спекотна погода, з температурою, що досягне +39 градусів. Водночас, західні регіони зможуть насолоджуватися більш комфортними умовами, де температура коливатиметься в межах +21…+28 градусів. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.
“9-го липня Україна буде чи не найспекотнішою у Європі. Карта. Але й контрастною. У західних областях, на Житомирщині, Вінниччині температура повітря становитиме комфортні +21+28 градусів. А на сході, півдні та у більшості центральних областей й надалі пектиме +33+39 градусів.”
На півночі країни також прогнозується спекотна погода, з температурою вдень від +30 до +34 градусів.
“Дощі та грози через діяльність циклону та атмосферного фронту пройдуть 9-го липня на заході, півночі плюс Вінниччина. Дощі короткочасно переходитимуть у сильні зливи. Можливий шквал та град, обережно.”
У Києві температура також буде високою, з показниками +30…+33 градуси, а ввечері можливий дощ з грозою.
Синоптикиня додала, що спека почне знижуватися 11-12 липня, проте на сході України вона залишиться, досягаючи +35…+39 градусів, а в окремих місцях навіть до +40 градусів.
“У видимій синоптичній перспективі так і буде – стриманіше на заході, спекотно на сході.”
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