Прогноз погоди в Україні на 10 червня: зниження температури та сухий антициклон

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В Україні спостерігається вплив холодного атмосферного фронту, що призвело до зниження температури повітря в більшості регіонів. Проте на сході, півдні та в Дніпропетровській області ще зберігається спекотна погода з температурами +30 градусів і вище. Однак, незабаром і ці регіони відчують зниження температури. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Згідно з прогнозом на вівторок, 10 червня, температура повітря в Україні буде такою:

західні області: +18+22 градуси;

північні області: +20+23 градуси;

центральні області: від +21 на Вінниччині до +28+30 на Дніпропетровщині;

південна частина: +28+32 градуси;

східні області: +27+30 градусів.

У вівторок погоду в Україні визначатиме сухий антициклон, тому опадів не передбачається. Лише вночі на півдні та сході, а вдень на Луганщині можливі короткочасні грозові дощі.

У Києві 10 червня також не очікується опадів, буде сонячно, а температура повітря коливатиметься в межах +20+22 градусів.

Наталка Діденко також зазначила температуру води в різних містах: Одеса – 20 градусів, Ялта – 19, Бердянськ – 21, Афіни – 22, Палермо – 23, Дубровник – 21, Анталія – 23-25, Барселона – 22 градуси. У Дніпрі, поблизу Києва, температура води становить 20 градусів.