Прогноз погоди в Україні на 12 червня: дощі, грози та вітер

Про це у Telegram синоптикині Наталки Діденко
12 червня в Україні очікується тепла погода, хоча не обійдеться без короткочасних дощів і гроз. Найбільше опадів прогнозують у північних, східних та західних регіонах країни. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму Telegram-каналі.
Температура повітря в більшості областей коливатиметься в межах +17 – +22 градусів, на сході країни буде тепліше – +20 – +25 градусів, а на півдні температура підніметься до +22 – +27 градусів. Однак варто бути готовими до вітряної погоди, з поривами вітру до 15-20 метрів за секунду.
“Короткочасні дощі з грозами пройдуть у північних, східних областях, на Волині, Рівненщині, найближчої ночі трохи дощитиме й на півдні та у центрі. Багато сонця завтра вдень буде на заході (окрім Волині та Рівненщини) та півдні України.”
У Києві також очікуються короткочасні дощі, а сильний вітер супроводжуватиме погоду протягом дня. Температура в столиці коливатиметься від +17 до +19 градусів.
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