Прогноз погоди в Україні на 13 червня: дощі та сильний вітер

Як повідомляє Facebook-сторінка синоптикині Наталки Діденко
У п’ятницю, 13 червня, Україна зіткнеться з дощами та сильним вітром. За прогнозами синоптикині Наталки Діденко, температура повітря коливатиметься в межах +15…+19 градусів.
Вона зазначила, що в цей день очікується зниження температури: вночі стовпчики термометрів покажуть +8…+14 градусів, а вдень – +15…+19 градусів. Тепліша погода буде спостерігатися на півдні та південному сході, що є характерним для цих регіонів.
Дощі пройдуть у північних та центральних областях, а також на Харківщині. В інших частинах країни опадів не передбачається.
У Києві 13 червня також очікується дощ, а температура вдень коливатиметься від +16 до +18 градусів. По всій Україні прогнозують сильний північно-західний вітер з поривами до 15–20 м/с.
“Не поспішайте нарікати на градуси, вже із суботи-неділі температура почне підвищуватися. Спеки поки що не видно, лише помірне комфортне тепло.”
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