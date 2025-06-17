Прогноз погоди в Україні на 18 червня 2025 року

Про це повідомляє Facebook-сторінка синоптикині Наталки Діденко
18 червня в Україні прогнозується переважно суха погода, за винятком східних та південно-східних регіонів, де можливі дощі. Також невеликі опади можуть спостерігатися на півночі країни. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
“Вітер, як я сказала, буде рвучким і хоча я не люблю, коли вітряно, цього разу радію. Північний захід, Скандинавія (звідти дме) – дякуємо”
У столиці, Києві, 18 червня суттєвих опадів не очікується, лише ввечері можливий легкий дощ. Вітер буде поривчастим, з північного заходу. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +23…+24 градусів.
На наступний день, 19 червня, погода залишиться без значних змін. Проте 20 червня в Україні прогнозується збільшення кількості дощів та зниження температури повітря.
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- Прогноз погоди в Україні на тиждень: тепло, дощі на півночі, похолодання з 20 червня.
- США засудили ракетно-дронову атаку Росії на Київ 17 червня, висловивши співчуття родинам загиблих, серед яких був громадянин США.
- Прогноз погоди на 14-15 червня в Україні: підвищення температури до +26°C, дощі з грозами та рвучкий вітер.