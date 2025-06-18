Прогноз погоди в Україні на 19 червня: дощі, грози та вітер

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко у її Telegram-каналі
19 червня в Україні очікується тепла, але вітряна погода. Дощі з грозами пройдуть у північних, східних та західних регіонах країни. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму Telegram-каналі.
Вдень температура повітря коливатиметься в межах +22 до +27 градусів, а на півдні країни стовпчики термометрів можуть підніматися до +26 – +31 градуса.
“Дощі з грозами пройдуть на заході, подекуди на півночі та в східних областях. Центр та південь утримаються від опадів. Практично повсюди в Україні північно-західний вітер як не рвучкий, то штормовий, із поривами до 15-20 метрів за секунду.”
У Києві 19 червня протягом дня опадів не очікується, але ввечері можливий дощ. Температура повітря в столиці буде близько +24 градусів.
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