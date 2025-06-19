Прогноз погоди в Україні на 20 червня: похолодання та грози

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

20 червня в Україні очікується незначне похолодання, з температурою повітря, що коливатиметься від +15 до +21 градуса. На півдні країни стовпчик термометра може піднятися до +25 градусів. Цю інформацію надала синоптикиня Наталка Діденко у своєму прогнозі.

Вітер буде поривчастим, з північного заходу, місцями досягатиме штормової сили, зі швидкістю 15–20 метрів за секунду.

“Чому так? Бо Україна зараз розташовується між антициклоном на заході та циклоном на сході. Протистояння цих двох полярних атмосферних утворень, із високим атмосферним фронтом та низьким атмосферним тиском, і створює умови для посилення вітру.” – Наталка Діденко

Вночі на півдні, заході та півночі країни очікуються дощі з грозами. Протягом дня опади пройдуть у північних областях, зокрема на Волині, Рівненщині та Харківщині. В інших регіонах опадів не передбачається.

У Києві 20 червня також прогнозується похолодання та можливий дощ з грозою. Температура повітря знизиться до +16–18 градусів, а вітер буде північно-західним із сильними поривами.

У суботу погода залишиться прохолодною, але вже в неділю очікується потепління.