Прогноз погоди в Україні на 25 червня 2025 року

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму Фейсбуці

25 червня в Україні очікується температура повітря в межах +22 до +25 градусів, з помірними коливаннями. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму прогнозі.

Вона зазначила, що на півдні, сході та в Закарпатті температура може підніматися до +30 градусів і вище, проте значної спеки в країні не передбачається.

“25-го червня в Україні температура повітря становитиме +22+25 градусів, на півночі місцями +20+22 градуси, у південній частині, на Закарпатті та у Чернівецькій області +26+31 градус” – Наталка Діденко

Вітер у цей день буде досить сильним, з північно-західними та західними поривами до 15-20 метрів за секунду. Лише на півдні очікується помірний вітер без сильних поривів.

Дощі з грозами прогнозуються в північних областях, зокрема на Волині, Рівненщині, Харківщині, Луганщині, Полтавщині та Черкащині. В інших регіонах України опадів не передбачається.

У Києві 25 червня також очікуються періодичні дощі та сильний західний вітер, тому варто бути обережними. Температура повітря в столиці коливатиметься в межах +22 до +23 градусів.