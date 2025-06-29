Прогноз погоди в Україні на 30 червня 2025 року

Про це повідомляє у своєму прогнозі Український гідрометеорологічний центр

30 червня в Україні очікується мінлива хмарність, а також короткочасні дощі та грози в окремих регіонах. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Згідно з прогнозами синоптиків, вночі дощі можливі в більшості південних областей, тоді як вдень опадів не передбачається у західних та східних частинах країни.

Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с, а в північних регіонах вдень можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах 13-18 градусів, а вдень очікується 20-25 градусів. На півдні України та в Закарпатті температура може підніматися до 30 градусів.

У Київській області та столиці 30 червня також прогнозується мінлива хмарність. Місцями можливі невеликі короткочасні дощі, а по області – грози.

Вітер у столиці північно-західний, 7-12 м/с, з поривами до 15-18 м/с вдень. Температура вночі становитиме 13-18°, а вдень – 20-25°. У Києві вночі очікується 14-16°, вдень – 21-23°.