Прогноз погоди в Україні на 23-25 травня: тепло та грозові дощі

23 травня в Україні очікується тепла, сонячна та суха погода, з температурами вдень від +20 до +25 градусів. Проте, західні області країни зазнають впливу атмосферного фронту, що принесе з собою грозові дощі та знизить температурні показники до +12–18 градусів, згідно з прогнозом синоптикині Наталки Діденко.

Під час гроз можливі шквали та град. Ввечері в п’ятницю опади досягнуть Житомирщини та Київщини.

У Києві 23 травня температура повітря підніметься до +24 градусів. Вітер буде рвучким, південно-східного напрямку. Протягом дня небо залишиться ясним і сонячним, але ввечері з’являться хмари, і можливий дощ з грозою.

На 24-25 травня прогнозуються грозові дощі на заході, півночі та в центральних областях України, за винятком Полтавщини та Дніпропетровщини. В інших регіонах опадів не передбачається.

На День Києва, 25 травня, також можливі грозові дощі та зниження температури.