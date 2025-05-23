У суботу, 24 травня, в Україні очікується значний температурний контраст, який варіюватиметься від +9 градусів на заході до +29 градусів на сході та півдні. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

На сході країни, а також у південних регіонах і Дніпрі, прогнозується спекотна погода з температурою повітря в межах +24 до +29 градусів. Найвищі температури спостерігатимуться саме в цих областях.

Водночас на заході України буде найхолодніше – температура коливатиметься від +9 до +14 градусів. На решті території країни температура повітря становитиме приблизно +20–25 градусів.

Дощі з грозами охоплять більшість областей, за винятком півдня та південного сходу. У Києві 24 та 25 травня також очікуються короткочасні дощі з грозами, під час яких можливі пориви вітру та град.

Синоптикиня підкреслила, що дощі матимуть літній характер – вони будуть періодичними, але іноді можуть бути досить інтенсивними.

Температура повітря в Києві у суботу становитиме близько +20 градусів, а в неділю знизиться до +18 градусів, проте в умовах дощової погоди вона може бути ще нижчою.