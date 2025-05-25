Погода в Україні 26 травня: температурні коливання та дощі

Про це у Telegram повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

26 травня в Україні спостерігатимуться значні температурні коливання: на заході країни буде прохолодно, тоді як на сході пануватиме тепло. Синоптикиня Наталка Діденко повідомила про це у Telegram, зазначивши, що більшість регіонів накриють дощі.

Температурний контраст виявиться досить помітним – від +9 градусів на заході до +29 градусів на сході. Зокрема, на заході повітря прогріється до +9–15 градусів, на півночі – до +18–22, а на Сумщині температура підніметься до +25 градусів.

У центральних областях очікується температура в межах +19–23 градусів, на Полтавщині – до +25, а на Дніпропетровщині – до +28 градусів. На півдні температура коливатиметься від +24 до +28 градусів, в той час як на Одещині буде +20–24 градуси. Найвищі показники зафіксують на сході – +26–29 градусів.

Дощі прогнозуються на заході, півночі (за винятком Сумщини), у центральних регіонах (окрім Полтавщини та Дніпра з районами) та на Одещині. Водночас у більшості південних областей, Криму та на сході країни переважатиме суха погода.

На Лівобережжі очікуються пориви південно-східного вітру, які можуть досягати штормових значень – 15–20 метрів за секунду.

У Києві 26 травня також прогнозують дощ, а температура повітря буде помірною – близько +18–19 градусів. Крім того, очікується сильний південно-східний вітер.