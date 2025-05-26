Прогноз погоди в Україні на 27 травня 2025 року

Про це повідомляє Український гідрометцентр

27 травня в Україні очікується переважно хмарна погода, з дощами в багатьох регіонах. За даними синоптиків, помірні опади прогнозуються у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях, а вночі можливі значні дощі й у Київській області. Водночас на сході та північному сході країни опадів не передбачається.

Вітер буде південно-східним, а в західних областях – північним, зі швидкістю 7-12 м/с. На Лівобережжі можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря в західних регіонах, а також у Житомирській та Вінницькій областях вночі коливатиметься від 6 до 11°С, вдень – від 14 до 19°С. На решті території вночі очікується 13-18°С, вдень – 18-23°С, а на сході та у Сумській області температура може досягати 24-29°С.

Синоптики також попереджають про можливі небезпечні метеорологічні явища. У Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях прогнозуються значні дощі, а на Лівобережжі – сильні пориви вітру до 15-20 м/с, що відповідає І рівню небезпечності (жовтий).

Ці погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Крім того, з 27 по 29 травня у Сумській, Харківській, Херсонській, а також 27 травня у Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки, згідно з інформацією Укргідрометцентру.

Протягом цих днів у більшості областей прогнозується нестійка погода з дощами різної інтенсивності – від помірних до значних. Це пов’язано з малорухомим атмосферним фронтом, який проходитиме з півночі на південь через центральну частину країни, розділяючи дві повітряні маси: вологу та прохолоднішу над Правобережжям і сухішу, значно теплішу – над рештою території.