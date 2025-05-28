Прогноз погоди в Україні на 29 травня 2025 року: дощі та температурні коливання

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

29 травня в Україні знову очікуються дощі, згідно з прогнозом відомої синоптикині Наталки Діденко. Цього дня погода буде досить мінливою, з періодичними опадами по всій країні.

Найбільше дощів, зокрема злив, прогнозують на заході та півночі України, а також у більшості центральних областей. У південних і східних регіонах опади будуть менш інтенсивними і можливі лише в окремих місцях.

Температура повітря в західних областях протягом дня коливатиметься в межах +15 до +19 градусів, що є найнижчими показниками по Україні. Натомість на сході країни буде значно тепліше – від +23 до +26 градусів. В інших регіонах температура очікується в межах +19–24 градусів.

У столиці, Києві, 29 травня також прогнозують дощі, а температура повітря вдень становитиме близько +20 градусів.