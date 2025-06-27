Прогноз погоди в Україні на 28-29 червня: вітер, дощі та температура

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

28 та 29 червня в Україні очікується сильний вітер, а в деяких регіонах пройдуть дощі з грозами. Вдень температура повітря коливатиметься в межах +21…+25 градусів.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає:

“Після короткочасного вітряного затишшя, коли погода нарешті стала літньою, найближчими вихідними в Україні знову посилиться вітер. 27 – 28 червня пориви північно-західного вітру можуть досягати 15 – 20 метрів за секунду.”

За її словами, 28 червня дощі з грозами очікуються в східних областях, на півдні, а також в окремих частинах центральної та північної України. Водночас західна частина країни залишиться без опадів у суботу, 29 червня.

Наталка Діденко також додає:

“У неділю в Україні можливі періодичні локальні дощі. Проте сонця буде чимало – погода буде мінливою. Температура повітря залишиться помірною, протягом дня очікується +21…+25 градусів, а на півдні та сході може піднятися до +25…+28 градусів.”

У Києві в суботу та неділю прогнозують сильний північно-західний вітер з температурою повітря +20…+22 градуси. Місцями можливі невеликі дощі, які чергуватимуться з сонячними промінцями.

Крім того, за попередніми прогнозами, 3 – 4 липня в більшості областей України очікується спека з температурою повітря +28…+33 градуси.