Прогноз погоди в Україні на тиждень: тепло, дощі та похолодання

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці

На цьому тижні в Україні спостерігатиметься тепла погода. У південних регіонах буде досить спекотно, тоді як на півночі країни періодично йтимуть дощі. З 20 червня очікується похолодання, за винятком південних областей. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

17 червня в центральних областях пройдуть дощі з грозами: вранці опади очікуються на півночі, ввечері – на сході, а на півдні дощі можливі лише в Одеській області. Вітер буде північно-західним, з поривами.

“Температура повітря мала б вгодити всім, вдень очікується +21+26 градусів, на півдні +25+30 градусів. Невелика свіжіша смуга витягнеться від Чернігівщини через східну Київщину до Черкащини, +17+22 градуси.” – Наталка Діденко

У Києві вранці 17 червня також прогнозується дощ, місцями з грозою. Вдень опадів не буде, а температура повітря коливатиметься від +22 до +24 градусів.

Протягом тижня в столиці збережеться тепла погода, проте 20 та 21 червня очікується незначне зниження температури.