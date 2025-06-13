Прогноз погоди в Україні на 14-15 червня 2025 року

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
На вихідних, 14 червня, в Україні очікується підвищення температури. У більшості регіонів стовпчики термометрів покажуть +19+24 градуси. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму прогнозі.
“Температура повітря становитиме в більшості областей, як сьогодні на півдні та сході України, +19+24 градуси, а в неділю +21+26 градусів. А не оце сьогоднішнє казна що, +12+16 градусів.”
Згідно з прогнозом, вихідні принесуть дощі, які часом супроводжуватимуться грозами, практично по всій території України. Лише в західних областях завтра очікується невелика кількість опадів, а в неділю там буде сонячно і тепло.
Вітер залишиться рвучким, здебільшого з північного заходу, протягом вихідних.
У Києві 14-15 червня прогнозується помірно тепла погода з температурою повітря +20+22 градуси. Час від часу можливі короткочасні дощі, а в неділю очікується більше сонячних моментів. Вітер буде північно-західний, з поривами.
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