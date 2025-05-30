Прогноз погоди в Україні на 31 травня – 1 червня 2025 року

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На вихідні, 31 травня та 1 червня, в Україні очікується тепла погода. Протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +20 до +26 градусів. Цю інформацію надала синоптикиня Наталка Діденко у своєму прогнозі.

У суботу, 31 травня, дощі, місцями супроводжувані грозами, пройдуть на заході, сході, а також у деяких центральних і південних областях України.

Що стосується північних регіонів, то дощі можливі лише на Житомирщині та Чернігівщині. Київщина та Сумщина залишаться без значних опадів.

Літній сезон розпочнеться з періодичних дощів у більшості областей, тоді як північна частина країни уникне опадів, і 1 червня там буде сонячно.

У Києві на вихідні також прогнозується тепла погода з температурою повітря в межах +22 до +24 градусів. Значні дощі в столиці малоймовірні.

Надалі – тепла погода. У вівторок – короткочасна свіжість до +19 градусів, та вже у четвер, 5-го червня, у Києві очікується +28+30 градусів

Синоптикиня зазначила, що прогнози можуть уточнюватися щодня, тому варто слідкувати за оновленнями.