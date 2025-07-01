Повернення підлітків з тимчасово окупованих територій України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Нещодавно Україна знову отримала двох підлітків, які тривалий час проживали на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомила радниця голови Офісу президента Дарія Зарівна.
Один із хлопців провів три роки в умовах окупації разом із матір’ю.
“Він відмовлявся відвідувати школу, де навчання було просякнуте російською пропагандою. Вони сподівалися на звільнення, але з кожним місяцем ситуація ставала дедалі небезпечнішою – люди зникали після обшуків, а говорити українською навіть удома було ризиковано.”
Ще один підліток, за словами Зарівної, після закінчення школи
“вирішив не миритися з реальністю окупації й виїхав на підконтрольну територію України, щоб почати нове життя та будувати своє майбутнє у вільній країні.”
Дарія Зарівна висловила вдячність українській мережі за права дитини, волонтерській ініціативі Humanity та організації Save Ukraine, які сприяли поверненню підлітків з ТОТ в Україну.
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