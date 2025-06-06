Про це повідомили у Європейській комісії під час засідання Ради Євросоюзу.

У 2026 році Україна офіційно стане частиною єдиної роумінгової зони Європейського Союзу під назвою “Роумінг як вдома”. Це рішення було ухвалене під час засідання Ради Євросоюзу, де Європейська комісія представила план інтеграції України та Молдови до цієї системи.

Зона “Роумінг як вдома” дозволяє користувачам мобільного зв’язку та інтернету в країнах ЄС не сплачувати додаткові збори, що значно полегшує комунікацію для громадян і бізнесу.

У 2024 році Україна прийняла законопроєкт, що імплементує європейські норми щодо роумінгу. Наразі Європейська комісія проводить оцінку цього закону, після чого будуть запропоновані конкретні кроки для приєднання України до роумінгової зони.

Згідно з інформацією Міністерства цифрової трансформації, після офіційного приєднання тарифи для українських користувачів у всіх 27 країнах ЄС залишаться незмінними протягом перших чотирьох місяців. Після цього тарифи будуть переглянуті з урахуванням ринкових умов та тарифних політик.