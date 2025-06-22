Українські юніорки виграли золото на чемпіонаті світу з художньої гімнастики 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Збірна України з художньої гімнастики досягла історичного успіху, здобувши “золото” на юніорському чемпіонаті світу. Ця перемога стала можливою під час змагань, що проходять у Софії, Болгарія, де команда виграла у груповому фіналі з 10 булавами.

Юніорський чемпіонат світу 2025 року триває з 18 по 22 червня, і Україну представляють шість талановитих гімнасток. Вони раніше вже здобули “золото” на чемпіонаті Європи 2025 року: Анастасія Ніколенко, Олександра Ніколь Самоукіна, Катерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Біленко та Таїсія Редька.

22 червня, у п’ятий день змагань, українські гімнастки виступили у фіналі вправ з п’ятьма парами булав, кваліфікувавшись з другого місця з результатом 24.000 бала.

У фіналі вони покращили свій результат, набравши 24.900 бала, що дозволило їм зайняти перше місце. У запеклій боротьбі за “золото” українки випередили команду Італії на 0.700 бала.

У вправах з 10 булавами “синьо-жовті” продемонстрували найвищий рівень складності, отримавши 9.6 бала. Вони також лідирували за балами виконання, отримавши 7.350, а в артистичності поступилися лише італійським та болгарським гімнасткам.

Результати фіналу з 10 булавами (юніорки)

1. Україна – 24.900

2. Італія – 24.200

3. Болгарія – 24.150

Ця перемога стала першою найвищою нагородою для України на юніорському чемпіонаті світу з художньої гімнастики. Раніше українки здобули “бронзу” в груповому єдиноборстві на цьому ж чемпіонаті в Софії.

Крім того, українські гімнастки також кваліфікувалися до фіналу змагань з п’ятьма обручами, який відбудеться 22 червня. Змагання можна буде переглянути наживо на платформах з 17:30 за київським часом.